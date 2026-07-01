Exposition de créations botaniques Nathalie Geoffroy Médiathèque Le jardin des Mots Bretoncelles

Informations pratiques

Bretoncelles

Exposition de créations botaniques Nathalie Geoffroy

Médiathèque Le jardin des Mots 22 Place du Général de Gaulle Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-07-18

À découvrir à la médiathèque Le jardin des Mots au 22 place du Général de Gaulle le mardi & mercredi (9h30-12h30 / 14h-18h) , le vendredi de 16h à 19h & le samedi de 10h à 13h. Entrée libre et gratuite.

Vernissage samedi 18 juillet à 12 heures.

Atelier avec l’artiste le mercredi 29 juillet de 15h à 16h30 sur inscription auprès de la médiathèque. .

Médiathèque Le jardin des Mots 22 Place du Général de Gaulle Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 2 37 37 25 27 biblio.bretoncelles@wanadoo.fr

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English : Exposition de créations botaniques Nathalie Geoffroy

L’événement Exposition de créations botaniques Nathalie Geoffroy Bretoncelles a été mis à jour le 2026-07-11 par OT CdC Coeur du Perche