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AGENDA · Bretoncelles

Exposition de créations botaniques Nathalie Geoffroy Médiathèque Le jardin des Mots Bretoncelles

samedi 18 juillet 2026 · Médiathèque Le jardin des Mots · Bretoncelles

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Le jardin des Mots
Adresse
22 Place du Général de Gaulle
Ville
61110 Bretoncelles
Département
Orne
Tarif

Bretoncelles

Exposition de créations botaniques Nathalie Geoffroy

Médiathèque Le jardin des Mots 22 Place du Général de Gaulle Bretoncelles Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-07-18

À découvrir à la médiathèque Le jardin des Mots au 22 place du Général de Gaulle le mardi & mercredi (9h30-12h30 / 14h-18h) , le vendredi de 16h à 19h & le samedi de 10h à 13h. Entrée libre et gratuite.

Vernissage samedi 18 juillet à 12 heures.

Atelier avec l’artiste le mercredi 29 juillet de 15h à 16h30 sur inscription auprès de la médiathèque.   .

Médiathèque Le jardin des Mots 22 Place du Général de Gaulle Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 2 37 37 25 27  biblio.bretoncelles@wanadoo.fr

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English : Exposition de créations botaniques Nathalie Geoffroy

L’événement Exposition de créations botaniques Nathalie Geoffroy Bretoncelles a été mis à jour le 2026-07-11 par OT CdC Coeur du Perche

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