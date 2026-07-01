Exposition de créations botaniques Nathalie Geoffroy Médiathèque Le jardin des Mots Bretoncelles
samedi 18 juillet 2026 · Médiathèque Le jardin des Mots · Bretoncelles
Informations pratiques
Bretoncelles
Exposition de créations botaniques Nathalie Geoffroy
Médiathèque Le jardin des Mots 22 Place du Général de Gaulle Bretoncelles Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-07-18
À découvrir à la médiathèque Le jardin des Mots au 22 place du Général de Gaulle le mardi & mercredi (9h30-12h30 / 14h-18h) , le vendredi de 16h à 19h & le samedi de 10h à 13h. Entrée libre et gratuite.
Vernissage samedi 18 juillet à 12 heures.
Atelier avec l’artiste le mercredi 29 juillet de 15h à 16h30 sur inscription auprès de la médiathèque. .
Médiathèque Le jardin des Mots 22 Place du Général de Gaulle Bretoncelles 61110 Orne Normandie +33 2 37 37 25 27 biblio.bretoncelles@wanadoo.fr
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English : Exposition de créations botaniques Nathalie Geoffroy
L’événement Exposition de créations botaniques Nathalie Geoffroy Bretoncelles a été mis à jour le 2026-07-11 par OT CdC Coeur du Perche
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