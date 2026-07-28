Exposition de cyanotypes d’Elise Colombel Rue du Four Mâlain
mercredi 2 septembre 2026 · Rue du Four · Mâlain
Informations pratiques
Mâlain
Exposition de cyanotypes d’Elise Colombel
Rue du Four Château Mâlain Côte-d’Or
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02 14:00:00
fin : 2026-09-27 18:30:00
Date(s) :
2026-09-02
Élise Colombel présente un travail autour du dialogue entre photographie et cyanotype, mettant en regard une photographie originale et sa transposition par ce procédé ancien. Son inspiration photographique naît de la capture de silhouettes fugitives, dans des ambiances lumineuses où le soleil et l’eau participent à créer des images hors du temps. Débarrassées de repères superflus, ces silhouettes deviennent énigmatiques et invitent à une autre perception de l’instant. À travers le cyanotype, l’artiste révèle une nouvelle dimension de ces moments suspendus, entre matière, lumière et mémoire. .
Rue du Four Château Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30 tourisme@ouche-montagne.fr
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English : Exposition de cyanotypes d’Elise Colombel
L’événement Exposition de cyanotypes d’Elise Colombel Mâlain a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Ouche et Montagne
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