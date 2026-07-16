Exposition de Dana Cojbuc – GALERIE PUTMAN, GALERIE PUTMAN, Paris

Informations pratiques

Exposition de Dana Cojbuc – GALERIE PUTMAN 7 novembre – 19 décembre GALERIE PUTMAN Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T14:00:00+01:00 – 2026-11-07T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T19:00:00+01:00

Dana Cojbuc a développé depuis plusieurs années un travail sensible et singulier entre approche photographique et vision dessinée du paysage. En partant de ses propres tirages, l’artiste extrapole, redéfinit les limites et réinvente le sujet par le dessin. La frontière entre la photographie et le travail au fusain est subtile, mystérieuse et ouvre la voie à des lieux imaginaires. Ce prolongement agit comme un révélateur du caractère graphique et plastique du paysage réel, dans lequel elle intervient parfois au préalable, à la manière d’un artiste du Land art.

À l’occasion de cette exposition l’artiste présentera sa nouvelles série « En levko » réalisée sur l’île de Tinos en Grèce dans le cadre de sa résidence deux nouvelles séries réalisées l’une à l’occasion du prix résidence photographie de la Fondation des Treilles en 2025.

« En levko » (qu’on pourrait traduire par « Carte blanche » ou « Libre cours »), s’inscrit dans la continuité de ses recherches poétiques et plastiques en prenant pour point de départ le paysage minéral et lunaire du village de Volax, sur l’île de Tinos en Grèce. Le blanc, revêtant une signification profonde pour cette région, s’impose alors comme un point de départ naturel de ce projet. Il est l’incarnation de l’architecture vernaculaire des Cyclades, avec ses maisons blanchies à la chaux, de l’écume des vagues agitées par le Meltem, du marbre de la statuaire et du linge séchant aux fenêtres. Il est la plume des colombes et le tracé dans le sol des chemins serpentants entre les villages insulaires. Il est la couleur de l’inspiration autant que de son absence, de la page blanche et du silence, mais aussi l’éclat de la lumière qui, dans sa danse, magnifie le panorama grec.

En parallèle, Dana Cojbuc exposera « Entrevoir », un travail qu’elle a développé lors d’une résidence CulturFoundry pour le parcours Art et Patrimoine en Perche cette année.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

GALERIE PUTMAN 230 rue Saint Martin, 75003 Paris Paris 75003 Quartier Sainte-Avoye Paris Île-de-France +33 (0)1 45 55 23 06 https://www.catherineputman.com/ https://www.instagram.com/galeriecatherineputman/;https://www.facebook.com/galeriecatherineputman [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] La galerie Putman déménage et s’installe dans le 3e arrondissement de Paris, poursuivant ainsi une histoire liée aux lieux qu’elle habite.

Fondée en 1974 par Jacques Putman, rapidement rejoint par sa femme Catherine, cette entreprise familiale s’est toujours distinguée par le choix d’adresses singulières et intimistes.

Après avoir occupé successivement leurs appartements familiaux rue des Grands-Augustins et rue de Talleyrand où se retrouvent collectionneurs et marchands, la galerie s’établit en 2005 rue Quincampoix. Dans un espace en étage, Catherine Putman, puis Éléonore Chatin, sa belle-fille, qui lui succède en 2009, attentive à la transmission autant qu’à l’émergence, défend ses artistes historiques, tout en accompagnant de nouvelles générations, dans une continuité sensible et exigeante.

La galerie s’agrandit et reçoit désormais ses visiteurs au 230, rue Saint-Martin, aux côtés d’autres galeries parisiennes du Marais, dans un espace entièrement repensé par l’architecte Léonie Alma Mason et fidèle à son identité. Pour la première fois, elle s’ouvre sur la rue en rez-de-chaussée, prolongé par un étage plus intime. Une configuration pensée pour accueillir plusieurs rythmes d’expositions, multiplier les points de vue et favoriser le dialogue entre les œuvres, notamment celles sur papier, uniques mais aussi multiples, dans la tradition de l’édition d’estampes contemporaines chère aux Putman. Métro Arts et métiers (M3, M11) et Etienne Marcel (M4)

Bus Turbigo – Etienne Marcel (38) et Sebastopol – Etienne Marcel (39)

Parking Indigo 254 rue Saint Martin, 75003 Paris

Dana Cojbuc a développé depuis plusieurs années un travail sensible et singulier entre approche photographique et vision dessinée du paysage. En partant de ses propres tirages, l’artiste extrapole, à…

©Dana Cojbuc