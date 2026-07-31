Exposition de dessins au Circonflexe Nogent-le-Rotrou
samedi 12 septembre 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Exposition de dessins au Circonflexe
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-12
Venez découvrir les dessins, entre passion et témoignage, de Michel SIMON du 12 au 30 Septembre au café Le Circonflexe.
Venez découvrir les dessins, entre passion et témoignage, de Michel SIMON du 12 au 30 Septembre au café Le Circonflexe. .
24 Rue de la Herse Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 70 90 contact@lecirconflexe.com
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English :
Come discover Michel SIMON’s drawings—a blend of passion and personal expression—from September 12 to 30 at Café Le Circonflexe.
L’événement Exposition de dessins au Circonflexe Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-31 par OTs DU PERCHE
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