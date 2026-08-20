Exposition de Deyrmon — « Espace vers… », La Mansarde, Veyrier

Informations pratiques

Exposition de Deyrmon — « Espace vers… » 12 – 29 novembre La Mansarde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T18:30:00+01:00 – 2026-11-12T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T13:00:00+01:00 – 2026-11-29T17:00:00+01:00

Au tournant du XXIe siècle et à l’entrée dans le troisième millénaire, Deyrmon ressent le besoin d’ancrer son travail dans un suivi chronologique sur papier. Intitulé « Continuum 2.0 », ce concept prend la forme d’un journal de bord reliant, dès l’an 2000, événements extérieurs et considérations personnelles, à travers un regard attentif porté sur son époque. Sans expliquer les œuvres, ce processus leur confère une place et un statut dans cette marche en avant.

Pour la première fois, à La Mansarde, une sélection d’œuvres retrace ce parcours de près d’un quart de siècle sous la forme d’une rétrospective, accompagnée d’un bandeau d’extraits manuscrits issus de ce journal.

Réalisées sur des supports et avec des techniques variés, ces œuvres, pour la plupart inédites, s’écartent de sa ligne habituelle : on n’y trouvera ni oiseau ni animal caché.

Chacune suggère néanmoins un pas de côté, une échappée vers l’imaginaire, une respiration en écho au flux incessant d’informations et d’événements qui nous traversent.

L’ensemble se présente ainsi comme une collection d’« espaces vers… ».

Vernissage :

Jeudi 12 novembre à 18h30

En présence de l’artiste

La Mansarde 4 avenue du Grand-Salève Veyrier 1255 Genève

Exposition de peinture

DR