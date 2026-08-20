Zamakan, Salle Grand-Salève, Veyrier
vendredi 9 octobre 2026 · Salle Grand-Salève · Veyrier
Informations pratiques
Zamakan Vendredi 9 octobre, 20h00 Salle Grand-Salève
Plein 25.-
Réduit 20.-
Jeune 10.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T21:30:00+02:00
Le trio Zamakan, né de la rencontre du maître égyptien du saz Abdallah Abozekry, du guitariste hyper créatif Baptiste Ferrandis et du violoniste virtuose indo-helvétique Baiju Bhatt, se veut ambassadeur d’un tissage audacieux et novateur, naviguant entre énergie pure et rêverie poétique. Les compositions originales et les performances captivantes de ces trois complices illustrent la passion et la créativité radicale qui animent ce groupe défricheur de nouveaux terrains musicaux.
Zamakan incarne une nouvelle génération de musiciens décomplexés qui embrassent fièrement leurs identités multiples et la richesse musicale mondiale. Leur nouvel album Dans le ventre de la nuit apparaît dès lors comme un manifeste pour l’expression artistique authentique, la multiculturalité de demain, et l’audace créative.
Abdallah Abozekry : saz
Baptiste Ferrandis : guitare
Baiju Bhatt : violon
Salle Grand-Salève 4, Avenue du Grand-Salève Veyrier 1255 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-automne-2026-9V7HB5SXF1/event/1649676/ »}]
Concert de jazz oriental
Christophe Charpenel
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