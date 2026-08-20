Yoann Provenzano — « Performance », Salle Grand-Salève, Veyrier

Informations pratiques

Yoann Provenzano — « Performance » Jeudi 17 septembre, 20h00 Salle Grand-Salève

Plein 30.-

Réduit 25.-

Jeune 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T20:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:30:00+02:00

Yoann Provenzano revient avec un tout nouveau spectacle, PERFORMANCE.

L’humoriste s’attaque à la dictature de la réussite exposée, de la performance revendiquée, d’un troisième truc qui rime en -ée.

À l’aune des réseaux sociaux, il n’a jamais été aussi facile de montrer qu’on réussit, qu’on a la plus belle des vies ou le plus beau des chiens. On immortalise nos succès au dépend de tous les échecs qui nous ont mené jusqu’à ce résultat. À quoi bon montrer qu’on faillit alors que le but est de réussir?

Qui suis-je ? Où vais-je ? Que mange-je ? L’humoriste explore avec candeur et digressions comment l’être humain se construit face à l’océan de choses qui l’entourent. Est-ce qu’on existe parce que l’on est, ou parce qu’on le montre ? Yoann Provenzano se prend pour Platon, le spectacle semble être trop intelligent, mais promis, il est bien plus bête qu’il ne parait.

Tenue chic exigée. Oui, vraiment. Ce soir, vous aussi, vous venez PERFORMER.

Salle Grand-Salève 4, Avenue du Grand-Salève Veyrier 1255 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-automne-2026-9V7HB5SXF1/event/1649673/ »}]

Humour

Nadia Tarra