Exposition de fin d’année, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
mardi 1 juin 2027 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan
Informations pratiques
Exposition de fin d’année 1 – 5 juin 2027 Complexe Saint Exupéry Var
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-06-01T18:00:00+02:00 – 2027-06-01T20:00:00+02:00
Fin : 2027-06-05T18:00:00+02:00 – 2027-06-05T20:00:00+02:00
Exposition de fin d’année 2026-2027 des participants de l’association et des actions en partenariat avec le tissu associatif dracénois ou de la DPVa.
+ d’infos : www.traitlibre.unblog.fr et Facebook et Instagram : Trait libre.
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.traitlibre.unblog.fr »}]
Exposition de fin d’année des travaux des participants aux ateliers
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