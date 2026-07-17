Exposition de fin d’année, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Informations pratiques

Exposition de fin d’année 1 – 5 juin 2027 Complexe Saint Exupéry Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-01T18:00:00+02:00 – 2027-06-01T20:00:00+02:00

Fin : 2027-06-05T18:00:00+02:00 – 2027-06-05T20:00:00+02:00

Exposition de fin d’année 2026-2027 des participants de l’association et des actions en partenariat avec le tissu associatif dracénois ou de la DPVa.

+ d’infos : www.traitlibre.unblog.fr et Facebook et Instagram : Trait libre.

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.traitlibre.unblog.fr »}]

Exposition de fin d’année des travaux des participants aux ateliers