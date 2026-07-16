Exposition de François Goudier, Variations d’ateliers – Galerie Faidherbe, Galerie Faidherbe, Paris

Informations pratiques

Exposition de François Goudier, Variations d’ateliers – Galerie Faidherbe 10 – 26 septembre Galerie Faidherbe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T10:30:00+02:00 – 2026-09-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

La Galerie Faidherbe présente « Variations d’ateliers », une exposition de photographies argentiques en noir et blanc de François Goudier, photographe indépendant distribué par l’agence Gamma-Rapho.

À travers une série de portraits et de vues d’ateliers, François Goudier propose une immersion dans les espaces de création d’artistes – peintres, sculpteurs, plasticiens – qu’il a rencontrés au fil de son parcours. De la mythique Ruche du 15e arrondissement de Paris aux ateliers de Montparnasse, jusqu’à des lieux de création à l’étranger, ces images composent une cartographie sensible du geste artistique.

Issu du photojournalisme, François Goudier développe ici une approche à la fois documentaire et intimiste. Son regard capte la présence des artistes dans leur environnement de travail, révélant ainsi la relation singulière entre l’œuvre en devenir et le lieu qui l’accueille. Les photographies témoignent d’un dialogue discret mais profond entre le photographe et ses sujets, où se mêlent observation, respect et proximité.

En mettant en lumière ces espaces souvent invisibles au public, « Variations d’ateliers » donne à voir l’envers du décor de la création artistique : un territoire fait de matières, d’outils, de lumière et de silence.

Présentée dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, cette exposition s’inscrit comme un hommage au travail de François Goudier, photographe et ami fidèle de la Galerie Faidherbe depuis ses débuts.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Faidherbe 18 rue Jean Macé, 75011 Paris Paris 75011 Quartier Sainte-Marguerite Paris Île-de-France +33 6 48 31 33 43 https://galerie-faidherbe.com/ https://www.instagram.com/galerie_faidherbe_paris/;https://www.facebook.com/galeriefaidherbe [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Fondée en 2019 dans le 11e arrondissement de Paris, la Galerie Faidherbe défend les grands noms de la peinture française et européenne de l’après-guerre à nos jours. Elle met notamment à l’honneur les figures majeures de l’Abstraction et de la Seconde École de Paris – Alechinsky, Asse, Debré, Lanskoy, Manessier, Poliakoff, Schneider, Tal Coat – tout en accompagnant des artistes dont la recherche poursuit, avec exigence, l’aventure de la peinture abstraite. Métros 8 (station Faidherbe Chaligny) et 9 (station Charonne)

La Galerie Faidherbe présente « Variations d’ateliers », une exposition de photographies argentiques en noir et blanc de François Goudier, photographe indépendant distribué par l’agence Gamma-Rapho.

©François GOUDIER