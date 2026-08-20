Exposition de François Lartigue « Instants de vies », Chapelle Saint-François-Xavier, Carcassonne

Informations pratiques

Exposition de François Lartigue « Instants de vies » 19 et 20 septembre Chapelle Saint-François-Xavier Aude

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans cette exposition de photographies, François Lartigue pose un regard profondément personnel sur le monde.

Pourtant, sa sensibilité à fleur de peau semble universelle, tant ses images nous parlent, nous happent et résonnent en chacun de nous.

Chapelle Saint-François-Xavier 50 rue Barbès, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie Chapelle désacralisée qui est devenue un lieu d’expostion rue étroite, pas de stationnement

pas d’ascenseur

Dans l’exposition de photographies de François LARTIGUE, l’artiste pose un regard personnel sur le monde. Pourtant, cette sensibilté à fleur de peau semble nous appartenir à tous tant ses photos nous…

©mairie de carcassonne