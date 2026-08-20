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Exposition de François Lartigue « Instants de vies », Chapelle Saint-François-Xavier, Carcassonne

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-François-Xavier · Carcassonne

Exposition de François Lartigue « Instants de vies », Chapelle Saint-François-Xavier, Carcassonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle Saint-François-Xavier
Adresse
50 rue Barbès, 11000 Carcassonne
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif
Entrée libre.

Exposition de François Lartigue « Instants de vies » 19 et 20 septembre Chapelle Saint-François-Xavier Aude

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans cette exposition de photographies, François Lartigue pose un regard profondément personnel sur le monde.

Pourtant, sa sensibilité à fleur de peau semble universelle, tant ses images nous parlent, nous happent et résonnent en chacun de nous.

Chapelle Saint-François-Xavier 50 rue Barbès, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie Chapelle désacralisée qui est devenue un lieu d’expostion rue étroite, pas de stationnement
pas d’ascenseur
Dans l’exposition de photographies de François LARTIGUE, l’artiste pose un regard personnel sur le monde. Pourtant, cette sensibilté à fleur de peau semble nous appartenir à tous tant ses photos nous…

©mairie de carcassonne

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