Exposition de fruits d’automne Ribeauvillé
samedi 10 octobre 2026 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Exposition de fruits d’automne
39 Grand Rue Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10 2026-10-11
L’association Apfelbisser de Ribeauvillé propose son exposition annuelle de fruits des vergers dans la chapelle Sainte-Catherine grand-rue à Ribeauvillé.
L’occasion de présenter au public une centaine de variétés issues des vergers à haute tige de la région, de découvrir ou de redécouvrir les variétés anciennes telles que Rosackerla, Barrigasla, Bohnapfel, Christkindel, ou encore la reine des reinettes. Les pomologues de l’association seront présents pour déterminer les variétés en votre possession.
L’association et son président Jean Baltenweck entendent ainsi promouvoir ce patrimoine que constituent les vergers à haute tige, gage de la biodiversité. 0 .
39 Grand Rue Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 20 00
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English :
L’événement Exposition de fruits d’automne Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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