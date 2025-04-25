Exposition de fruits et légumes Benfeld
Exposition de fruits et légumes Benfeld samedi 3 octobre 2026.
Benfeld
Exposition de fruits et légumes
rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
Grande exposition présentant de nombreuses variétés de fruits et légumes, vente de pommes, de jus de pommes et de miel
Grande exposition présentant de nombreuses variétés de fruits et légumes, vente de pommes, de jus de pommes et de miel
Un repas est proposé samedi soir et dimanche midi .
rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 66 22 arboriculteursbenfeld@gmail.com
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English :
Large exhibition of fruit and vegetable varieties, sale of apples, apple juice and honey
L’événement Exposition de fruits et légumes Benfeld a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Grand Ried
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