Benfeld

Exposition de fruits et légumes

rue d’Ettenheim Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Grande exposition présentant de nombreuses variétés de fruits et légumes, vente de pommes, de jus de pommes et de miel

Grande exposition présentant de nombreuses variétés de fruits et légumes, vente de pommes, de jus de pommes et de miel

Un repas est proposé samedi soir et dimanche midi .

rue d’Ettenheim Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 66 22 arboriculteursbenfeld@gmail.com

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English :

Large exhibition of fruit and vegetable varieties, sale of apples, apple juice and honey

L’événement Exposition de fruits et légumes Benfeld a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du Grand Ried