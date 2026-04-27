Exposition de Gaelle et Gaia du Rivau Préau des arts Nyons
Exposition de Gaelle et Gaia du Rivau Préau des arts Nyons vendredi 1 mai 2026.
Nyons
Exposition de Gaelle et Gaia du Rivau
Préau des arts 8 Pierre Toesca Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-17 18:30:00
Date(s) :
2026-05-01
Exposition de Gaelle David vitrailliste et Gaia du Rivau photographe et plasticienne
.
Préau des arts 8 Pierre Toesca Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes gpanpreaudesarts@gmail.com
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English :
Exhibition by Gaelle David, stained glass artist, and Gaia du Rivau, photographer and visual artist
L’événement Exposition de Gaelle et Gaia du Rivau Nyons a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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