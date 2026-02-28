Exposition de Georges Ratkoff sur le Marché de Noël Un chaleureux hiver alsacien Munster vendredi 20 novembre 2026.

Munster

Exposition de Georges Ratkoff sur le Marché de Noël Un chaleureux hiver alsacien

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 01:00:00

fin : 2026-12-31 23:59:00

Date(s) :

2026-11-20

Découvrez ou redécouvrez les plus belles œuvres de l’aquarelliste Georges Ratkoff. Ces dessins féériques habillent les chalets du Marché de Noël et racontent les Noël et les hivers traditionnels alsaciens.

L’exposition mettra en avant une trentaine de dessins de l’aquarelliste Georges Ratkoff qui a plus de 1500 œuvres à son actif. Ces reproductions d’aquarelles sont exceptionnellement présentées en grand format et plongent le visiteur dans l’univers de Georges Ratkoff, éternel amoureux d’une Alsace heureuse et authentique. Cette vie alsacienne, version enchantée, est peuplée d’une foule de personnages en costume traditionnel, toujours représentés dans des scènes de vie en train de jouer, de deviser, de faire la fête. Georges Ratkoff sait restituer l’esprit des fêtes alsaciennes, il sait évoquer l’ambiance feutrée, magique des veillées dans la Stube, aux meubles polychromes chargés de symboles, cœur vivant de la maison. Et c’est, assurément, avec un intense plaisir qu’il décrit l’hiver alsacien, ses réjouissances, et les moments mystérieux des fêtes de décembre qu’il met si bien en lumière.

Les 30 tableaux choisis pour l’exposition rappellent l’authenticité du Noël alsacien avec ses personnages emblématiques tels le Christkindel ou le Saint-Nicolas, la confection de bredalas, le plaisir de se retrouver et de partager des moments chaleureux à la maison, sans oublier la joie des activités hivernales dans des décors de montagne enneigée.

Grâce au livret-jeu spécialement conçue pour l’occasion, cette exposition en plein air sera aussi le prétexte d’une découverte ludique de son œuvre en famille ou entre amis.

Vous pourrez également rencontrer et échanger avec l’artiste lors de séances dédicaces sur le marché de Noël ou encore plongez dans l’ambiance chaleureuse du Noël alsacien lors des soirées contes avec le conteur-historien Gérard Leser.

Place du Marché

Entrée libre

Livret-jeu disponible à l’office de tourisme ou sur le Marché de Noël aux horaires d’ouverture. .

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

Discover or rediscover the most beautiful works by watercolorist Georges Ratkoff. These magical drawings adorn the chalets of the Christmas Market and tell the story of traditional Alsatian Christmases and winters.

L’événement Exposition de Georges Ratkoff sur le Marché de Noël Un chaleureux hiver alsacien Munster a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de la vallée de Munster