Exposition de Juergen Teller – Galerie Suzanne Tarasieve, Galerie Suzanne Tarasieve, Paris

Informations pratiques

Exposition de Juergen Teller – Galerie Suzanne Tarasieve 7 novembre 2026 – 16 janvier 2027 Galerie Suzanne Tarasieve Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T11:30:00+01:00 – 2026-11-07T19:00:00+01:00

Fin : 2027-01-16T11:00:00+01:00 – 2027-01-16T19:00:00+01:00

Juergen Teller est connu sur la scène internationale pour ses portraits de célébrités, ses éditoriaux de mode provocateurs et ses campagnes emblématiques pour divers créateurs. Son approche singulière a révolutionné les conventions de la photographie de mode et du portrait. Rejetant l’artifice et la mise en scène trop contrôlée, il embrasse une esthétique brute dans laquelle chaque sujet et chaque instant mérite d’être capturé. Remettant en question la hiérarchie visuelle imposée par les industries de l’image, il privilégie l’inattendu et le spontané. Ses photographies, entre provocation et sincérité, redéfinissent les attentes du spectateur. L’un des aspects les plus radicaux du travail de Juergen Teller est l’absence de toute distinction entre commandes commerciales et projets personnels, car pour lui, « Tout, au sens le plus large, est une sorte d’autoportrait. »

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Suzanne Tarasieve 7 rue Pastourelle, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33 (0)1 42 71 76 54 https://suzanne-tarasieve.com/ https://www.instagram.com/galerie_suzanne_tarasieve/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Après avoir ouvert et dirigé sa première galerie à Barbizon pendant 20 ans, Suzanne Tarasieve s’installe à Paris en 2003, dans le quartier de la rue Louise Weiss (13ème arrondissement). En 2008, elle ouvre un deuxième espace, le LOFT 19, proposant des expositions temporaires et un programme de résidence pour soutenir ses artistes étrangers. En 2011, Suzanne Tarasieve déménage sa galerie principale du 13ème arrondissement au Marais (Paris), poursuivant un objectif de représenter des artistes émergents et établis, avec un programme d’exposition international évoquant les grandes transformations historiques du XXème et XXIème siècle. Le programme est développé en collaboration avec des musées, des centres d’art et des commissaires d’expositions. La galerie Suzanne Tarasieve expose et soutient la production d’œuvres qui vont du Néo-expressionnisme allemand aux œuvres récentes d’artistes émergents.

Après la disparition de Suzanne Tarasieve en décembre 2022, la galerie est reprise par ses quatre collaborateurs qui prolongent le travail de la désormais légendaire fondatrice. Métro République (M3, M5, M8, M9, M11), Arts et Métiers (M3, M11) ou Rambuteau (M11)

Juergen Teller est connu sur la scène internationale pour ses portraits de célébrités, ses éditoriaux de mode provocateurs et ses campagnes emblématiques pour divers créateurs. Son approche a les de…

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