Exposition de Kunié Sugiura : Ubiquitous Conjunction – Galerie Frank Elbaz, Galerie Frank Elbaz, Paris

Informations pratiques

Exposition de Kunié Sugiura : Ubiquitous Conjunction – Galerie Frank Elbaz 19 octobre – 26 décembre Galerie Frank Elbaz Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-19T11:00:00+02:00 – 2026-10-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-12-26T11:00:00+01:00 – 2026-12-26T19:00:00+01:00

La galerie frank elbaz est heureuse de présenter la première exposition personnelle en France de l’artiste japonaise Kunié Sugiura, sous le commissariat de Ryo Sawayama.

Née à Nagoya, au Japon, en 1942, Kunié Sugiura arrive aux États-Unis en 1963 pour étudier à la School of the Art Institute of Chicago, où elle se spécialise en photographie. Après l’obtention de son diplôme, elle s’installe à New York, où elle vit et travaille depuis.

La pratique de Sugiura se distingue par une approche hybride, combinant plusieurs médiums et traduisant son identité biculturelle. L’équilibre de dualismes – japonais/américain, organique/artificiel, peinture/photographie – traverse l’ensemble de son œuvre. Tout au long de sa carrière, elle a volontairement créé des œuvres qui « rompent avec les conventions et traditions de la peinture et de la photographie ». Malgré cette dimension subversive, son travail conserve une vision cohérente, donnant naissance à des formes hybrides dynamiques et originales, où l’ensemble dépasse la somme de ses parties.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art, organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Frank Elbaz 66 rue de Turenne, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France +33 1 48 87 50 04 https://galeriefrankelbaz.com/ https://www.instagram.com/galeriefrankelbaz/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] Fondée en 2002 à Paris, la galerie frank elbaz défend le travail d’artistes internationaux de différentes générations. Elle soutient la création contemporaine tout en contribuant à la redécouverte de figures historiques majeures, et accompagne également des successions d’artistes. À travers un dialogue étroit avec artistes et commissaires, la galerie conçoit des projets d’exposition ambitieux et affirme une présence soutenue dans les principales foires internationales.

Ces dernières années, la galerie a approfondi ses liens de longue date avec le Japon, en accompagnant activement la visibilité d’artistes japonais sur la scène internationale. Elle a parallèlement développé une présence locale à travers un programme d’expositions à Tokyo et Kyoto, réaffirmant son engagement en faveur du dialogue culturel et des échanges artistiques. Métros L1 : Saint Paul ; L8 : Chemin Vert, Saint-Sébastien-Froissart

La galerie frank elbaz est heureuse de présenter la première exposition personnelle en France de l’artiste japonaise Kunié Sugiura, sous le commissariat de Ryo Sawayama.

©Tadayuki Minamoto