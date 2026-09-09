Exposition de la Fabrique du Patrimoine, Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Exposition de la Fabrique du Patrimoine 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Vincent Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Souhaitant à la fois fédérer les acteurs des métiers d’art et de la restauration du patrimoine et participer à la création contemporaine en unissant artisans et designers pour réaliser des projets collaboratifs complexes et emblématiques, la Fabrique du patrimoine accueille en résidence, avec le soutien de la Ville de Chalon-sur-Saône, les designers Dach and Zephir. L’exposition présentera leurs esquisses sur le travail en cours pour la future rampe d’accès adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite de la cathédrale Saint-Vincent.

RDV : Transept Nord de la cathédrale Saint-Vincent

Cathédrale Saint-Vincent Place Saint-Vincent, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385483873 http://paroissesaintjust.org/paroisse#eglises Église, sauf portail et tours Ouest : XIIIe siècle, XIVe siècle, Façade avec ses deux tours : XVIIIe siècle, 2e quart XIXe siècle, par Antoine Chenavard.

Souhaitant à la fois fédérer les acteurs des métiers d’art et de la restauration du patrimoine et participer à la création contemporaine en unissant artisans et designers pour réaliser des projets et…

© Dach & Zephir