Exposition de la Fabrique du Patrimoine, Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Vincent · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Exposition de la Fabrique du Patrimoine 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Vincent Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Souhaitant à la fois fédérer les acteurs des métiers d’art et de la restauration du patrimoine et participer à la création contemporaine en unissant artisans et designers pour réaliser des projets collaboratifs complexes et emblématiques, la Fabrique du patrimoine accueille en résidence, avec le soutien de la Ville de Chalon-sur-Saône, les designers Dach and Zephir. L’exposition présentera leurs esquisses sur le travail en cours pour la future rampe d’accès adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite de la cathédrale Saint-Vincent.
RDV : Transept Nord de la cathédrale Saint-Vincent
Cathédrale Saint-Vincent Place Saint-Vincent, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385483873 http://paroissesaintjust.org/paroisse#eglises Église, sauf portail et tours Ouest : XIIIe siècle, XIVe siècle, Façade avec ses deux tours : XVIIIe siècle, 2e quart XIXe siècle, par Antoine Chenavard.
Souhaitant à la fois fédérer les acteurs des métiers d’art et de la restauration du patrimoine et participer à la création contemporaine en unissant artisans et designers pour réaliser des projets et…
© Dach & Zephir
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