Exposition De la littérature au pinceau Centre Jean Monnet Casteljaloux
samedi 7 novembre 2026 · Centre Jean Monnet · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Exposition De la littérature au pinceau
Centre Jean Monnet Bibliothèque municipale Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-11-07
Une exposition d’œuvres collectives des écoles de Labastide Castel Amouroux et Grézet Cavagnan , réalisées en 2025 avec la plasticienne Sophie Cohen Scali.
Une exposition d’œuvres collectives des écoles de Labastide Castel Amouroux et Grézet Cavagnan , réalisées en 2025 avec la plasticienne Sophie Cohen Scali. .
Centre Jean Monnet Bibliothèque municipale Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 11 30 biblio@mairie-casteljaloux.fr
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English : Exposition De la littérature au pinceau
An exhibition of collaborative artworks by the Labastide Castel Amouroux and Grézet Cavagnan schools, created in 2025 with visual artist Sophie Cohen Scali.
L’événement Exposition De la littérature au pinceau Casteljaloux a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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