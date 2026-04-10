Exposition De l’art à l’assiette Salle des fêtes Mortagne-au-Perche

Mortagne-au-Perche

Exposition De l’art à l’assiette

Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-23

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-23

AR[T]AMIS présente DE L’ART A L’ASSIETTE, une exposition collective pour flatter vos sens.

Une alchimie créative

Depuis tout temps l’art et la gastronomie entretiennent un dialogue fertile, témoignant de l’évolution des sociétés, des cultures et des sensibilités esthétiques. De la somptuosité des banquets peints par les artistes flamands du XVIIe siècle, des natures mortes aux audaces surréalistes de Salvador Dalí, en passant par les expérimentations contemporaines mêlant performance culinaire et installation artistique de Rancinan, la nourriture est bien plus qu’un simple besoin vital elle est un langage, un symbole, une source infinie d’inspiration.

À travers cette exposition, AR[T]AMIS souhaite explorer cette relation profonde entre l’art et la table, en mettant en lumière la manière dont les artistes, hier comme aujourd’hui, s’approprient le thème du repas, du produit ou du rituel culinaire pour exprimer des émotions, des revendications ou des réflexions sur notre monde. Cette alliance entre le cuisinier, le créateur, le photographe, le designer, sacralise le cérémonial de l’acte alimentaire vécu comme une expérience esthétique. Ainsi la peinture, la sculpture, la photographie, la céramique ou encore les performances culinaires deviennent des moyens de raconter l’histoire de nos traditions, d’interroger nos modes de consommation et de célébrer le plaisir des sens.

Les artistes

Les artistes réunis déploient une diversité de pratiques où la matière, le geste et l’expérience sensible se croisent autour de l’univers de l’alimentation et de ses rituels. Leurs œuvres, tour à tour poétiques ou critiques, interrogent le lien profond entre ce qui nous nourrit et ce qui nous touche, faisant dialoguer quotidien et imaginaires collectifs.

– XTC développe un langage visuel issu de la culture pop et du design, en détournant les codes de la consommation et des produits iconiques. Son travail révèle la charge symbolique et culturelle de ce que nous consommons, transformant l’aliment en image, signe et objet de désir.

– Alexandra Baudin travaille majoritairement la peinture figurative autour de thèmes liés à la terre, la mer, la nature et les animaux, utilisant huile, acrylique, encre ou aquarelle sur différents supports. Elle accorde une grande place à la matière et au détail, avec des œuvres qui donnent vie à des éléments du monde vivant comme autant de portraits sensibles de la nature.

– Christèle Cadoret explore la céramique dans un rapport intime à la matière et aux éléments. Ses formes organiques, inspirées du paysage et du vivant, rappellent l’origine terrestre de toute expérience culinaire.

– Jérôme Le Goff aborde la céramique comme un terrain d’expérimentation entre objet, sculpture et mise en espace. Ses formes interrogent le contenant, la présence et la dimension sensible de l’usage.

– Cyril Maisonnave transforme des objets usuels en utilisant des techniques et matériaux inattendus, créant des formes poétiques hybrides entre design et sculpture. Ses œuvres évoquent la mémoire des gestes quotidiens liés au repas.

– Marie José Malargé porte un regard délicat sur les objets familiers à travers une peinture subtile entre figuration et abstraction. Bols, tasses et natures mortes deviennent des espaces de silence, de lumière et de contemplation du quotidien.

– Frederic Tran est photographe. Son travail autour de la nature morte établit un dialogue entre photographie et peinture, mêlant références historiques et interprétations contemporaines. Sa démarche s’inscrit dans une recherche sensible du réel, à la croisée de l’art, de la réflexion et de l’expérimentation visuelle.

Réunis, ces artistes offrent un parcours sensoriel et réflexif qui traverse les matières, les symboles et les usages. Chacun, à sa manière, nous invite à repenser notre relation à l’alimentation, non seulement comme nécessité mais comme espace d’expression, de mémoire et de sens.

Exposition visible jusqu’au 3 mai aux horaires suivants

– week-ends et 1er mai 10h à 18h30

– en semaine 14h à 18h30 .

Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

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English : Exposition De l’art à l’assiette

L’événement Exposition De l’art à l’assiette Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-04-05 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE