Seul en scène musical Never give up ! Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Seul en scène musical Never give up !

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Ce seul en scène musical est né d’une histoire vraie. Erwan Le Guen entreprit d’écrire à Stephen Sondheim, le légendaire compositeur-parolier de Broadway (West Side Story, Sweeney Todd, Follies). Dans sa lettre, il lui propose un jeu musical, l’invitant à compléter quelques mesures de musique qu’il avait composées. Il reçoit une réponse dans laquelle il décline poliment son invitation “PS Signer quelque chose que vous avez écrit me semble inapproprié, veuillez me pardonner”. Cet épisode fit naître l’envie de raconter l’histoire rêvée de sa rencontre avec le Maître.

La domestique referme la porte sur ces paroles “Mr Stephen Sondheim aura du retard. Il m’a chargé de vous dire que vous pouviez faire ici comme chez vous, à condition que vous remettiez bien tout en place.” L’attente commence dans son antre créatif, Erwan Le Guen plonge alors dans les manuscrits du Maître, saisis ses instruments et se laisse emporter par le rêve. Il revisite les souvenirs, les luttes, les découvertes, les moments de joie de sa vie d’artiste. Seulement voilà, finalement Stephen Sondheim ne pourra pas le recevoir. Avant de repartir, on lui tend une note, signée de la main du Maître. .

