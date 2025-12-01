Exposition Salon Paysage 2026 Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Exposition Salon Paysage 2026

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-09

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-09

Tous les ans, au printemps, lors du Salon du Paysage , Art en Perche propose de découvrir les œuvres d’une vingtaine d’artistes, dans des modes d’expression variés (arts graphiques, peinture, photographie, arts numériques, multimédia, sculpture, …) autour d’un seul et unique thème le paysage.

Pour cet événement, forum du Carré du Perche est totalement transformé par l’association redessiné et agencé en espaces spacieux et lumineux, chaque artiste peut s’y exprimer sur près de 10 mètres linéaires, et déployer son univers dans un endroit transformé en une véritable galerie d’art…

En 10 ans d’existence, 8 éditions du Salon du Paysage, les expositions organisées régulièrement à la Salle Vallée, Art en Perche a présenté près de 200 artistes et accueilli plus de 12 000 visiteurs… .

