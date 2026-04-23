Mortagne-au-Perche

Journée portes ouvertes de l’aérodrome

Aérodrome Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Journée portes ouvertes organisée par l’aéroclub de Mortagne-au-Perche. Au programme

– baptêmes de l’air en avion et ulm, présentation statique d’avion modernes et anciens, visites des hangars et rencontres avec les pilotes, aéromodélisme.

– brocante aéronautique pièces détachées, isntruments, outillages, livres, maquettes, affiches, vêtements, simulateurs, patch & écussons…

Venez exposer ou chiner des trésors

– vente aux enchères publiques avions, hélicoptères, ULM

– buvette et restauration sur place .

Aérodrome Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 6 82 58 13 63 secretariat@aeroclub-mortagne.org

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English : Journée portes ouvertes de l’aérodrome

L’événement Journée portes ouvertes de l’aérodrome Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE