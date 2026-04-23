Mortagne-au-Perche

Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Ensemble l’Encyclopédie

Eglise Notre-Dame Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’Empfindsamkeit (le réveil de la sensibilité)

Ensemble l’Encyclopédie

Florent Albrecht, direction et pianoforte

Anna Reinhold, mezzo-soprano

Les fils de Jean-Sébastien Bach

Œuvres de Wilhelm Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach et Johann Christian Bach .

Eglise Notre-Dame Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 contact@ot-mortagneauperche.fr

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English : Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Ensemble l’Encyclopédie

L’événement Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Ensemble l’Encyclopédie Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE