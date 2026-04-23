Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Ensemble l’Encyclopédie Mortagne-au-Perche
Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Ensemble l’Encyclopédie Mortagne-au-Perche samedi 27 juin 2026.
Mortagne-au-Perche
Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Ensemble l’Encyclopédie
Eglise Notre-Dame Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’Empfindsamkeit (le réveil de la sensibilité)
Ensemble l’Encyclopédie
Florent Albrecht, direction et pianoforte
Anna Reinhold, mezzo-soprano
Les fils de Jean-Sébastien Bach
Œuvres de Wilhelm Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach et Johann Christian Bach .
Eglise Notre-Dame Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 contact@ot-mortagneauperche.fr
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English : Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Ensemble l’Encyclopédie
L’événement Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Ensemble l’Encyclopédie Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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