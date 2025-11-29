Si les mots m’étaient chantés Festival des chorales de collèges et lycées de Normandie 2026 Orne, 33ème édition Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Si les mots m’étaient chantés Festival des chorales de collèges et lycées de Normandie 2026 Orne, 33ème édition

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

2026-06-16 14:00:00

fin : 2026-06-16

2026-06-16

160 choristes issus de six collèges de l’Est du département et des comédiens du Collège Molière de L’Aigle, vous propose leur nouveau spectacle Si les mots m’étaient chantés.

Pour chanter les mots, il fallait remonter loin, très loin, au temps où la poésie et le chant ne faisaient qu’un. Au temps où la lyre accompagnait les mots grâce à sa mélodie. Au temps où l’amour, la mort, s’unissaient dans le mythe d’Orphée et d’Eurydice. Mais aujourd’hui, c’est un mythe moderne que nous vous racontons, comme si Orphée se trouvait subitement au collège et rencontrait Eurydice. De leur amour naît l’inspiration et Orphée, à l’aide de son instrument de musique, nous fait voyager entre son histoire, la musique et le théâtre, entre la poésie et le chant. Nous allons donc remonter le fil de la légende des deux amoureux et vous chanter leurs aventures. Gare aux bacchantes ! .

