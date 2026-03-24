Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche 40ème édition Le Romantisme

Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-27

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-06-27

Créé en 1979 sous le nom de Juin Musical par un passionné, le facteur de clavecins Jacques Brault, ce festival de musique de chambre accueille depuis les meilleurs solistes et formations musicales, à Mortagne-au-Perche et dans des communes de la région, notamment Sainte-Céronne, Tourouvre-au-Perche, La Mesnière, Loisé, Longny-au-Perche, La Perrière et Pervenchères.

Devenu Les Musicales de Mortagne et du Perche , le festival a lieu sur trois week-ends, fin juin et début juillet et sa 40ème édition, qui a pour thème Le Romantisme, se tiendra du 27 juin au 12 juillet 2026.

Programme

Le romantisme, depuis l’éveil de la sensiblité avec les fils de Bach jusqu’au post-romantisme.

Samedi 27 juin 20h30

Eglise ND de Mortagne-au-Perche

L’Empfindsamkeit (l’éveil de la sensibilité)

L’Ensemble de l’Encyclopédie et Florent Albrecht (pianoforte et direction) avec Anna Reinhold (mezzo-soprano)

Les fils de Jean-Sébastien Bach

Dimanche 28 juin 18h00

Eglise de La Mesnière

Pierre Fouchenneret (violon), Romain Descharmes (piano)

Clara et Robert Schumann, Respighi

Samedi 4 juillet 20h30

Eglise Saint Germain de Loisé (Mortagne-au-Perche)

Le Sturm und Drang (Tempête et Passion)

Quatuor Ludwig

Haydn, Mozart, Beethoven

Dimanche 5 juillet 18h00

Eglise Saint Aubin de Tourouvre-au-Perche

Intégrale des mélodies de Chopin

Raquel Camarinha (soprano), Mathieu Pordoy (piano)

Chopin

Samedi 11 juillet 20h30

Eglise Saint Martin de Longny-au-Perche

Adam Laloum (piano)

Schubert, Chopin, Schumann

Dimanche 12 juillet 18h00

Manoir de Soisay

Le post-romantisme

Emmanuelle Bertrand (violoncelle), Pascal Amoyel (piano)

R. Strauss, Scriabine, Sibelius, Grieg .

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 contact@ot-mortagneauperche.fr

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English : Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche 40ème édition Le Romantisme

L’événement Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche 40ème édition Le Romantisme Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-03-21 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE