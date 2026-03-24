Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche 40ème édition Le Romantisme Mortagne-au-Perche
Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche 40ème édition Le Romantisme Mortagne-au-Perche samedi 27 juin 2026.
Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche 40ème édition Le Romantisme
Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-27
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-06-27
Créé en 1979 sous le nom de Juin Musical par un passionné, le facteur de clavecins Jacques Brault, ce festival de musique de chambre accueille depuis les meilleurs solistes et formations musicales, à Mortagne-au-Perche et dans des communes de la région, notamment Sainte-Céronne, Tourouvre-au-Perche, La Mesnière, Loisé, Longny-au-Perche, La Perrière et Pervenchères.
Devenu Les Musicales de Mortagne et du Perche , le festival a lieu sur trois week-ends, fin juin et début juillet et sa 40ème édition, qui a pour thème Le Romantisme, se tiendra du 27 juin au 12 juillet 2026.
Programme
Le romantisme, depuis l’éveil de la sensiblité avec les fils de Bach jusqu’au post-romantisme.
Samedi 27 juin 20h30
Eglise ND de Mortagne-au-Perche
L’Empfindsamkeit (l’éveil de la sensibilité)
L’Ensemble de l’Encyclopédie et Florent Albrecht (pianoforte et direction) avec Anna Reinhold (mezzo-soprano)
Les fils de Jean-Sébastien Bach
Dimanche 28 juin 18h00
Eglise de La Mesnière
Pierre Fouchenneret (violon), Romain Descharmes (piano)
Clara et Robert Schumann, Respighi
Samedi 4 juillet 20h30
Eglise Saint Germain de Loisé (Mortagne-au-Perche)
Le Sturm und Drang (Tempête et Passion)
Quatuor Ludwig
Haydn, Mozart, Beethoven
Dimanche 5 juillet 18h00
Eglise Saint Aubin de Tourouvre-au-Perche
Intégrale des mélodies de Chopin
Raquel Camarinha (soprano), Mathieu Pordoy (piano)
Chopin
Samedi 11 juillet 20h30
Eglise Saint Martin de Longny-au-Perche
Adam Laloum (piano)
Schubert, Chopin, Schumann
Dimanche 12 juillet 18h00
Manoir de Soisay
Le post-romantisme
Emmanuelle Bertrand (violoncelle), Pascal Amoyel (piano)
R. Strauss, Scriabine, Sibelius, Grieg .
Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 contact@ot-mortagneauperche.fr
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English : Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche 40ème édition Le Romantisme
L’événement Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche 40ème édition Le Romantisme Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-03-21 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE