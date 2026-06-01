Fête de la Musique Cave et bar à vins Les Vins Diou Cave et bar à vins Les Vins Diou Mortagne-au-Perche
Fête de la Musique Cave et bar à vins Les Vins Diou Cave et bar à vins Les Vins Diou Mortagne-au-Perche dimanche 21 juin 2026.
Mortagne-au-Perche
Fête de la Musique Cave et bar à vins Les Vins Diou
Cave et bar à vins Les Vins Diou 5, rue des Halles Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Rock pour la fête de la musique au Vins Diou ! Avec le groupe Leffe or Right
Petite restauration poulet pommes de terre ! .
Cave et bar à vins Les Vins Diou 5, rue des Halles Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 6 32 44 77 32
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English : Fête de la Musique Cave et bar à vins Les Vins Diou
L’événement Fête de la Musique Cave et bar à vins Les Vins Diou Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-04 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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