Boudingues & Co Festival Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Boudingues & Co Festival

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Après le succès des trois premières éditions avec plus de 1000 spectateurs de tout âge par an, les Boudingues organisent la 4 édition du Boudingues & Co Festival les 13 et 14 juin 2026 !

Toujours les mêmes objectifs faire vibrer les rues de Mortagne sous les signes du partage, de la bienveillance et de la convivialité. Véritable moment de vie, le festival des Boudingues vise à réunir tous les amateurs et passionnés des musiques populaires qui aiment faire la fête.

Des airs de feria, les Boudingues inviteront d’autres groupes venus de loin pour animer la soirée du samedi. Un repas organisé par les bénévoles de l’association pour vous permettre de voyager dans le Sud-Ouest le temps du festival. Retrouvez plusieurs animations musicales en centre-ville le samedi et si vous êtes matinaux, les rues de Mortagne continueront de vibrer le dimanche matin en proposant une prestation en centre-ville par les groupes invités afin de permettre à tous de profiter des festivités gratuitement.

Ne manquez pas l’avancée du projet et les informations concernant les réservations sur nos réseaux sociaux… .

+33 6 31 87 62 76 lesboudingues@ootlook.fr

