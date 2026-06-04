Concert, choeur d’hommes Eglise Saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche
Concert, choeur d’hommes Eglise Saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche samedi 13 juin 2026.
L’église de Loisé accueille le tout nouveau chœur Saint-Augustin qui réunit une dizaine d’hommes issus du paysage paroissial d’Alençon et de ses alentours, pour faire vivre la musique vocale et se mettre au service de la mise en valeur d’édifices religieux de la région.
Profitant de la remarquable acoustique de la plus ancienne église de Mortagne, ces choristes vous interpréteront des extraits du Livre vermeil de Montserrat (en catalan : Llibre Vermell de Montserrat), recueil religieux parmi lesquels figurent des hymnes du XIV ème siècle réalisé à l’abbaye de Montserrat en Catalogne, où il se trouve encore aujourd’hui.
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