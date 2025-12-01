Festival des arts de rue La Belle Saison 6ème édition

Centre-ville Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

La 6ème édition du Festival des Arts de la Rue vous invite à vivre une expérience inoubliable, où un coin de rue, un bout de place devient une scène et chaque moment une surprise.

Cette programmation du Carré du Perche vous est offerte et n’a pour seule ambition que celle de vous divertir, de vous embarquer dans la folle aventure du spectacle vivant mais sous vos fenêtre ! Prenez place sur un banc, à la terrasse d’un café, sur un coin de pelouse et alors le spectacle peut commencer !

Programmation en cours, on vous en dit un peu plus dans quelques semaines. Ouvrez l’œil !

Mais on peut déjà vous dire que nous aurons le plaisir d’accueillir la Cie du Petit Monsieur que vous avez découvert en 2025. Cette fois-ci il ne s’agit plus de réussir à passer un appel depuis une cabine téléphonique mais de dompter une tente “2 secondes”. Fous rires garantis. .

Centre-ville Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

L’événement Festival des arts de rue La Belle Saison 6ème édition Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2025-11-29 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE