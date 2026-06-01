Exposition A l’ombre du Volcan Marc Vellay Mortagne-au-Perche
Exposition A l’ombre du Volcan Marc Vellay Mortagne-au-Perche vendredi 12 juin 2026.
Mortagne-au-Perche
Exposition A l’ombre du Volcan
Marc Vellay 8, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-06-12
Exposition des sculptures de Marc Vellay.
A l’ombre du Volcan, matrices, tombeaux, empreintes et chrysalides.
Terres, plâtres, bronzes, oeuvres sur papier 2024-2026.
Exposition visible
– les vendredis de 14h à 19h
– les samedis de 10h à 19h
– les dimanches de 10h à 13h
et sur rendez-vous. .
Marc Vellay 8, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie
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English : Exposition A l’ombre du Volcan
L’événement Exposition A l’ombre du Volcan Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-28 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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