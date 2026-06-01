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Exposition A l’ombre du Volcan Marc Vellay Mortagne-au-Perche

Exposition A l’ombre du Volcan Marc Vellay Mortagne-au-Perche vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Marc Vellay

Adresse : 8, rue Henri Chartier

Ville : 61400 Mortagne-au-Perche

Département : Orne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Mortagne-au-Perche

Exposition A l’ombre du Volcan

Marc Vellay 8, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-06-12

Exposition des sculptures de Marc Vellay.
A l’ombre du Volcan, matrices, tombeaux, empreintes et chrysalides.

Terres, plâtres, bronzes, oeuvres sur papier 2024-2026.

Exposition visible
– les vendredis de 14h à 19h
– les samedis de 10h à 19h
– les dimanches de 10h à 13h
et sur rendez-vous.   .

Marc Vellay 8, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie  

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English : Exposition A l’ombre du Volcan

L’événement Exposition A l’ombre du Volcan Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-28 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

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