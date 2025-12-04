Danse Aux arts citoyens ! Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Danse Aux arts citoyens !

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

2026-06-27

Depuis la nuit des temps, l’humanité danse. Avant les mots, avant les livres, il y eut le geste. Un pas, une vibration, un souffle partagé… et déjà, la mémoire s’inscrivait dans l’espace.

Pour célébrer les 35 ans du Petit Conservatoire, ils ont choisi de rendre hommage à cet art premier, à cette langue universelle qui traverse les âges. La danse est plus qu’un mouvement elle est une empreinte. Elle raconte nos joies, nos luttes, nos rêves. Elle relie les générations, elle unit les cultures, elle fait résonner l’humanité dans chaque battement de cœur. La danse n’est pas seulement un art intime, elle est aussi un art citoyen. Elle rassemble, elle fédère, elle appelle chacun à participer à une même célébration. Comme un refrain républicain, elle proclame Aux arts citoyens ! Car la culture est une affaire commune, un bien partagé, une force qui nous relie. Regardez chaque élève qui entre en scène porte en lui l’héritage des danses anciennes et la promesse des danses à venir. Chaque geste est une trace, chaque chorégraphie une mémoire. Ce soir, la danse devient célébration, elle devient offrande.

Bienvenue dans ce voyage où le corps parle, où l’émotion se fait mouvement.

Bienvenue dans la fête des 35 ans du Petit Conservatoire. .

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 7 61 70 31 72 petit.conservatoire@orange.fr

