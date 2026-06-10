La Belle Saison Art de rue Fly me to the moon Mortagne-au-Perche
La Belle Saison Art de rue Fly me to the moon Mortagne-au-Perche vendredi 10 juillet 2026.
Mortagne-au-Perche
La Belle Saison Art de rue Fly me to the moon
Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
ART DE RUE Clown sans parole
Fly me to the moon
Le clown Leandre en duo
Tandem: Bicyclette pour deux personnes
voyage: tout ce qui nous arrive entre ici et là-bas
lune: notre destination à tous lorsqu’on rêve éveillé
duo de clowns: funambules du désastre et de la poésie.
Une bicyclette volante, du bois, du fer, de la poussière, de grosses chaussures et des chapeaux jusqu’aux sourcils. La lune nous attend.
“Fly me to the moon” est le voyage possible de deux clowns vers la lune.
C’est la prouesse du rêveur, la prouesse de deux innocents.
Création et Mise en scène: Leandre Ribera Clowns Leandre Ribera et Laura Miralbés Musicien Joan Bramon Composition musicale Victor Morato Construction du décor El taller del Lagarto Josep Sebastia Vito “Lagarto” Production Leandre Clown Diffusion Agnés Forn https://leandreclown.com/fr/spectacle/fly-me-to-the-moon/
Durée 40 min
Spectacle gratuit à partir de 8 ans
En cas de pluie, le spectacle se déroulera dans le forum du Carré du Perche. .
Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
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English : La Belle Saison Art de rue Fly me to the moon
L’événement La Belle Saison Art de rue Fly me to the moon Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-10 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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