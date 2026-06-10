La Belle Saison Cinéma en plein air Jurassic Park de Steven Spielberg (1993, VF) Mortagne-au-Perche
La Belle Saison Cinéma en plein air Jurassic Park de Steven Spielberg (1993, VF) Mortagne-au-Perche dimanche 12 juillet 2026.
Mortagne-au-Perche
La Belle Saison Cinéma en plein air Jurassic Park de Steven Spielberg (1993, VF)
Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 22:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Cinéma en plein air film d’aventure
Jurassic Park
de Steven Spielberg (1993,VF)
Acteurs Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum
Il a fallu 65 millions d’années pour que cette aventure devienne possible. Difficile à égaler, Jurassic Park, premier du nom, occupe l’une des places majeures dans le top des meilleurs blockbusters, le top des meilleurs films d’aventure et au sein des meilleurs films avec des dinosaures. Alan Grant (Sam Neill), Ellie Sattler (Laura Dern) et Ian Malcolm (Jeff Goldblum) y affrontent T-Rex et Raptors dans un parc d’attraction dont le fondateur, John Hammond (Richard Attenborough) a perdu le contrôle. Un parc où rôdent aussi des Dilophosaures… Autant de dinosaures devenus légendaires, rendus réels grâce à d’impressionnants effets spéciaux. La saga Jurassic Park s’ouvre de la plus belle façon avec ce premier volet, dont la musique signée John Williams, la mise en scène pleine d’action de Steven Spielberg, les digressions sur l’ADN et même les seconds rôles (comme Samuel L. Jackson) sont entrés dans la légende. Un monument du divertissement, à la qualité artistique impressionnante, récompensé par trois Oscars et par un succès public considérable.
Mise en place technique de la projection Cinéma Le Lux Caen.
Organisation Cinéma Etoile financé par la Ville de Mortagne au Perche
Séance de cinéma gratuite Pour toute la famille à partir de 10 ans
Durée 127 minutes
En cas de pluie, la séance sera annulée. .
Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
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English : La Belle Saison Cinéma en plein air Jurassic Park de Steven Spielberg (1993, VF)
L’événement La Belle Saison Cinéma en plein air Jurassic Park de Steven Spielberg (1993, VF) Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-10 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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