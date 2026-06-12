La Belle Saison Art de rue Wanted Mortagne-au-Perche
La Belle Saison Art de rue Wanted Mortagne-au-Perche samedi 11 juillet 2026.
Mortagne-au-Perche
La Belle Saison Art de rue Wanted
Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Art de rue western mimé et doublé
Wanted
Bruital compagnie
“Wanted” est une parodie du western, entièrement mimée et sonorisée par une comédienne et un bruiteur. Il est la voix, elle est le corps et à eux deux ils jouent tous les personnages du Far West, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par le banquier, le prisonnier et la femme fatale. Avec une synchronisation précise, ils s’amusent des clichés à la façon du cartoon, et racontent entre les lignes du western une autre histoire, la leur, un peu absurde et un brin tragique.
De et par Lorraine Brochet et Barnabé Gautier
Jeu Lorraine Brochet en alternance avec Gaëlle Amour et Barnabé Gautier
Co-créatrice Anne Bouchard
Regard extérieur Martin Votano
Costumes Hélène
Remerciements Addeli Lafalef, Cie Cachiporra, Fondacion Compa Trono
Spectacle gratuit à partir de 10 ans
Durée 55 minutes
En cas de pluie, le spectacle aura lieu dans le forum du Carré du Perche. .
Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Belle Saison Art de rue Wanted
L’événement La Belle Saison Art de rue Wanted Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
À voir aussi à Mortagne-au-Perche (Orne)
- Si les mots m’étaient chantés Festival des chorales de collèges et lycées de Normandie 2026 Orne, 33ème édition Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche 16 juin 2026
- Fête de la Musique Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 21 juin 2026
- Fête de la Musique Cave et bar à vins Les Vins Diou Cave et bar à vins Les Vins Diou Mortagne-au-Perche 21 juin 2026
- Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche 40ème édition Le Romantisme Mortagne-au-Perche 27 juin 2026
- Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Ensemble l’Encyclopédie Mortagne-au-Perche 27 juin 2026