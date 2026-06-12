Mortagne-au-Perche

La Belle Saison Art de rue Wanted

Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Art de rue western mimé et doublé

Wanted

Bruital compagnie

“Wanted” est une parodie du western, entièrement mimée et sonorisée par une comédienne et un bruiteur. Il est la voix, elle est le corps et à eux deux ils jouent tous les personnages du Far West, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par le banquier, le prisonnier et la femme fatale. Avec une synchronisation précise, ils s’amusent des clichés à la façon du cartoon, et racontent entre les lignes du western une autre histoire, la leur, un peu absurde et un brin tragique.

De et par Lorraine Brochet et Barnabé Gautier

Jeu Lorraine Brochet en alternance avec Gaëlle Amour et Barnabé Gautier

Co-créatrice Anne Bouchard

Regard extérieur Martin Votano

Costumes Hélène

Remerciements Addeli Lafalef, Cie Cachiporra, Fondacion Compa Trono

Spectacle gratuit à partir de 10 ans

Durée 55 minutes

En cas de pluie, le spectacle aura lieu dans le forum du Carré du Perche. .

Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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English : La Belle Saison Art de rue Wanted

L’événement La Belle Saison Art de rue Wanted Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-12 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE