Mortagne-au-Perche

Vide-greniers

Cité Boucherville Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 06:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Vide-greniers cité Boucherville.

Restauration et buvette sur place. .

Cité Boucherville Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 6 99 12 80 67

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-02 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE