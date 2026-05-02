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Vide-greniers Mortagne-au-Perche

Vide-greniers Mortagne-au-Perche samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Cité Boucherville

Ville : 61400 Mortagne-au-Perche

Département : Orne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Mortagne-au-Perche

Vide-greniers

Cité Boucherville Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 06:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Vide-greniers cité Boucherville.
Restauration et buvette sur place.   .

Cité Boucherville Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 6 99 12 80 67 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-02 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

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