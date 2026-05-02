Vide-greniers Mortagne-au-Perche
Vide-greniers Mortagne-au-Perche samedi 11 juillet 2026.
Mortagne-au-Perche
Vide-greniers
Cité Boucherville Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 06:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Vide-greniers cité Boucherville.
Restauration et buvette sur place. .
Cité Boucherville Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 6 99 12 80 67
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-02 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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