Braderie des commerçants Mortagne-au-Perche

Braderie des commerçants

Centre-ville Mortagne-au-Perche Orne

Début : Samedi Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-05

2026-07-04

Braderie des commerçants organisée par l’association des commerçants, en partenariat avec le ville de Mortagne-au-Perche.

Vide-greniers le dimanche. .

Centre-ville Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 map-mortagne@outlook.fr

English : Braderie des commerçants

