Braderie des commerçants Mortagne-au-Perche samedi 4 juillet 2026.
Mortagne-au-Perche Orne
Samedi 2026-07-04
2026-07-05
2026-07-04
Braderie des commerçants organisée par l’association des commerçants, en partenariat avec le ville de Mortagne-au-Perche.
Vide-greniers le dimanche. .
Centre-ville Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 map-mortagne@outlook.fr
L’événement Braderie des commerçants Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-03-07 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE