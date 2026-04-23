Mortagne-au-Perche

Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Quatuor Ludwig

Eglise Saint-Germain-de-Loisé Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Joseph HAYDN quatuor opus 76 n°4 Lever de soleil

Wolfgang Amadeus MOZART quatuor KV 173 en ré mineur

Entracte

Ludwig van BEETHOVEN quatuor opus 59 n°1 Razumovsky .

Eglise Saint-Germain-de-Loisé Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 contact@ot-mortagneauperche.fr

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English : Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Quatuor Ludwig

L’événement Festival Les Musicales de Mortagne et du Perche Quatuor Ludwig Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE