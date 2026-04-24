Exposition Karibou Salle des fêtes Mortagne-au-Perche

Mortagne-au-Perche

Exposition Karibou

Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-05-10 13:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Exposition des peintures de Karibou et dédicaces. .

Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

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English : Exposition Karibou

L’événement Exposition Karibou Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE