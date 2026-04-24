Exposition Karibou Salle des fêtes Mortagne-au-Perche
Exposition Karibou Salle des fêtes Mortagne-au-Perche samedi 9 mai 2026.
Mortagne-au-Perche
Exposition Karibou
Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-10 13:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Exposition des peintures de Karibou et dédicaces. .
Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie
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English : Exposition Karibou
L’événement Exposition Karibou Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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