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Exposition Karibou Salle des fêtes Mortagne-au-Perche

Exposition Karibou Salle des fêtes Mortagne-au-Perche samedi 9 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 22, place du Général de Gaulle

Ville : 61400 Mortagne-au-Perche

Département : Orne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Mortagne-au-Perche

Exposition Karibou

Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 11:00:00
fin : 2026-05-10 13:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Exposition des peintures de Karibou et dédicaces.   .

Salle des fêtes 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie  

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English : Exposition Karibou

L’événement Exposition Karibou Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-04-24 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

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