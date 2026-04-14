La Véloperche 2026, Mortagne-au-Perche, Mortagne-au-Perche

La Véloperche 2026 Dimanche 17 mai, 07h30 Mortagne-au-Perche Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T07:30:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T07:30:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

La Véloperche en date du 17 mai 2026 vous propose des randonnées cyclotouristes ouvertes à toutes et tous y compris aux personnes en situation de handicap.

Au programme, 9 parcours pour toutes les pratiques et tous les niveaux à travers le Parc Naturel Régional du Perche. Tous ces tracés sont ouverts à la pratique du VAE.

– 4 parcours Route dont 2 famille : 15 km – 25 km – 60 km – 100 km

– 3 parcours VTT : 20 km – 35 km – 55 km

– 2 parcours Gravel : 65 km – 90 km

Cette édition sera également la journée départementale de cyclotourisme du comité de l’Orne FFvélo qui fête ses 50 ans. A cette occasion, l’école Cyclo de notre club mettra en place sur le village accueil un circuit de maniabilité ouvert à tous.

Accueil place du Général de Gaulle à partir de 7h30. Départ libre de 8h à 10h. Traces GPX et cartes fournies, parcours route et VTT balisés. Ravitaillement. Restauration rapide et animations sur le village accueil.

Rejoignez-nous en famille ou entre amis pour cette Grande Fête du Vélo au départ de Mortagne-au-Perche.

Les Cyclos Randonneurs du Perche

Mortagne-au-Perche Place du Général de Gaulle 61400 Mortagne au Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-cyclos-randonneurs-du-perche/evenements/la-veloperche-2 »}]

Une Grande Fête du Vélo ouverte à toutes et tous !