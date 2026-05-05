FESTIVAL DE CANNES 2026, Etoile, Mortagne-au-Perche

FESTIVAL DE CANNES 2026 Mardi 12 mai, 19h00 Etoile Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T19:00:00+02:00 – 2026-05-12T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-12T19:00:00+02:00 – 2026-05-12T22:00:00+02:00

La cérémonie & le film d’ouverture en direct au cinéma

Etoile 56 place du Général de Gaulle, Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

Avant-première Etoile FESTIVAL DE CANNES 2026