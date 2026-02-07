Mortagne-au-Perche

La Véloperche

Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Cette année, La Véloperche a l’honneur d’accueillir la journée départementale 2026 de la Fédération Française de cyclotourisme.

Lors de cette journée de partage autour du vélo, nous fêterons les 50 ans de notre comité départemental. Tout notre club se mobilise pour que cette grande fête du vélo vous soit la plus agréable possible.

Au programme de cette journée sportive, festive et écoresponsable, 9 parcours de randonnée vous permettront de découvrir le Parc Naturel Régional du Perche.

Vous possédez un VAE ? Vous êtes les bienvenus, la Véloperche est ouverte à toutes les pratiques

– Route 4 parcours dont 2 pour les familles 15 km 25 km 60 km 100 km

– Gravel 2 parcours 65 km 90 km

– VTT 3 parcours 20 km 35 km 55 km

Vous trouverez des parcours pour vous faire plaisir, pour vous dépasser ou simplement partager un moment de détente en famille.

La Véloperche c’est aussi, des pauses ravitaillement sur nos circuits, de la bonne humeur et des rencontres.

À votre retour, notre village vous accueillera avec musique et animation, vous trouverez également de quoi vous restaurer.

Randonnées ouvertes à toutes et tous y compris aux personnes en situation de handicap.

Accueil à partir de 7h30 Départ de 8h à 10h00.

Restauration Grill Crêpes Buvette

Animation sur le village .

Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

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English : La Véloperche

L’événement La Véloperche Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-02-07 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE