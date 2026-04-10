Exposition Imagin’air Salle Vallée Mortagne-au-Perche

Mortagne-au-Perche

Exposition Imagin’air

Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-24

Exposition des peintures d’Agnès Beauté.

Au travers mon métier d’Art-Thérapeute, j’ai pu explorer divers moyens d’expression et diverses techniques que j’ai beaucoup de plaisir à tester et mixer entre elles. Et c’est tout naturellement que j’ai travaillé avec l’encre. J’ai été séduite par le rendu mais aussi par la magie qui se produit quand on l’utilise : c’est elle qui décide, qui suggère, on ne maîtrise pas, on ne peut que lâcher prise et c’est à ce moment là que l’imaginaire entre en jeu.

Ici, j’ai pris le parti d’y associer des images et éventuellement des végétaux me laissant guider par mon ressenti. Certaines créations nous emmènent dans un monde onirique, mystérieux.

Libre à chacun, à chaque regard de voir, imaginer, voyager, rêver et se laisser porter l’espace d’un instant par son propre imaginaire et ainsi s’évader.

J’espère que ce voyage vous permettra de prendre le large et de faire une escapade hors du temps.

Vernissage vendredi 24 avril à partir de 17h.

Exposition visible du 24 avril au 3 mai, aux horaires suivants

– du mardi au vendredi de 14h30 à 18h

– samedi de 10h30 à 18h30

– dimanche de 14h30 à 18h30 .

Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Imagin’air

L’événement Exposition Imagin’air Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-04-08 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE