Exposition de l’artiste Barthélémy Carmona Salle d’Aquitaine Monflanquin

Monflanquin

Exposition de l’artiste Barthélémy Carmona

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.

Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures de l’artiste Barthélémy Carmona

L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.

Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures de l’artiste Barthélémy Carmona

Barthelemy Carmona est un peintre dont la pratique artistique se concentre principalement sur la peinture à l’huile sur toile. Son travail s’inscrit dans un style classique, où il explore divers sujets tels que les paysages, les animaux, les scènes urbaines, les natures mortes, ainsi que des figures humaines et des éléments de la culture populaire. À travers ses œuvres, Barthelemy Carmona déploie une maîtrise technique qui met en valeur la richesse des textures et des couleurs propres à la peinture à l’huile. .

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine info@gem47.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de l’artiste Barthélémy Carmona

The G.E.M. association and its Arts plastiques section offer exhibitions throughout the season.

During this week, the Salle d’Aquitaine invites you to admire the paintings of artist Barthélémy Carmona

L’événement Exposition de l’artiste Barthélémy Carmona Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides