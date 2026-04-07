Exposition de l’artiste Clotilde Cazamajour Salle d’Aquitaine Monflanquin

Monflanquin

Exposition de l’artiste Clotilde Cazamajour

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-09-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-26

L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.

Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures (encres, acryliques) de l’artiste Clotilde Cazamajour.

L’association G.E.M. et sa section Arts plastiques vous propose des expositions tout au long de la saison.

Durant cette semaine, la salle d’Aquitaine vous invite à venir admirer les peintures de l’artiste Clotilde Cazamajour.

Après avoir exercé le métier d’avocat pendant près de 30 ans, Clotilde Cazamajour se consacre désormais à la peinture, explorant un univers abstrait où la spontanéité et l’improvisation guident chaque trait de plume ou de pinceau. Elle utilise principalement l’encre, le fusain, le graphite et les pigments sur papier, créant des œuvres où la rondeur et la pétillance s’entrelacent dans une danse instinctive et libre.

Son travail artistique est une quête d’harmonie, d’alchimie spontanée et de poésie, incarnée notamment par la symbolique du cercle, qui représente pour elle la féminité, la continuité et l’éternité. .

Salle d’Aquitaine Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine info@gem47.fr

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English : Exposition de l’artiste Clotilde Cazamajour

The G.E.M. association and its Arts plastiques section offer exhibitions throughout the season.

During this week, the Salle d’Aquitaine invites you to admire the paintings (inks, acrylics) of artist Clotilde Cazamajour.

L’événement Exposition de l’artiste Clotilde Cazamajour Monflanquin a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Coeur de Bastides