Exposition de l’artiste Simon Berger au Pavillon Monticelli Pavillon Monticelli Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Exposition de l’artiste Simon Berger au Pavillon Monticelli

Du vendredi 16 au samedi 17 octobre 2026 de 13h à 19h. Pavillon Monticelli 18 place Théo Lombard Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 13:00:00

fin : 2026-10-17 19:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Les 16 et 17 octobre, l’artiste Simon Berger sera exposé au sein du Pavillon Monticelli. La première exposition personnelle de l’artiste à Marseille.

Connu dans le monde entier pour ses portraits monumentaux réalisés à même le verre, Simon Berger a développé une pratique immédiatement reconnaissable. Armé d’un marteau, il ne modèle pas la matière il la fracture. Des milliers d’impacts, d’une précision extrême, composent peu à peu des visages d’une présence saisissante.







De près, l’image disparaît dans un réseau de fissures, à distance, le portrait se révèle

avec une intensité presque photographique. Chez Berger, la destruction devient un langage plastique, où chaque éclat participe à l’apparition de la lumière et à la douceur d’un visage bien souvent féminin.







Ses portraits réalisés par percussion sur verre ont acquis une reconnaissance internationale et sont présentés dans de nombreuses expositions, foires et collections institutionnelles et privées à travers le monde. .

Pavillon Monticelli 18 place Théo Lombard Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur agence@outrelieux.fr

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English :

On October 16 and 17, artist Simon Berger will have an exhibition at the Pavillon Monticelli. This is the artist’s first solo exhibition in Marseille.

L’événement Exposition de l’artiste Simon Berger au Pavillon Monticelli Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille