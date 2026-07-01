Les vendredis du stade nautique Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement
vendredi 24 juillet 2026 · Stade nautique municipal Florence Arthaud · Marseille 8e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 8e Arrondissement
Les vendredis du stade nautique
Vendredi 24 juillet 2026 de 16h30 à 22h. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:30:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Les vendredis soir, le stade nautique Florence Arthaud devient votre spot idéal !
Activités nautiques, ateliers sportifs, animations musicales et food-trucks au bord de mer.
L’emblématique stade nautique Florence Arthaud vous ouvre ses portes tous les vendredis de 16h30 à 22 h pour des moments festifs à l’occasion de l’Été Marseillais.
Que vous ayez l’âme chill ou envie de bouger, il y en aura pour tous les goûts !
Au programme
► Vendredi 24 juillet
16h -1 8h Exposition interactive Notre mer Méditerranée , par Les Petits débrouillards.
17h 18h Stand animation pédagogique Planète Mer
17h -19h Yoga acrobatique
Sur inscription https://mairie-marseille6-8.fr/form/acroyoga-vendredi-24-juillet
17h -18h30 Foot free style trick me
2 freestylers, show en musique, atelier participatif échanges et défis
18h30-20h Boum Boom
Un concert dansant participatif pour les enfants
► Activités communes à tous les vendredis :
– Activités pédagogiques sur le biodiversité
16h00 à 17h30 Atelier Pieds dans l’eau à la découverte de la biodiversité
Inscriptions en ligne sur etemarseillais.fr
– Activités nautiques
De 17h à 20h différents créneaux disponibles
Initiation/Découverte du paddle
Initiation à la Voile en équipage
Initiation/Découverte du kayak
Inscriptions en ligne sur etemarseillais.fr ou sur place (dans la limite des places disponibles)
► Activités proposées par les partenaires et associations résidentes du stade nautique
Avi Sourire, Massilia Neda, Mixivoile, Refaire Surface, Dunes, Grand Bleu, l’UCPA.
Accessibilité
Le Stade Nautique Florence Arthaud dispose d’infrastructures accessibles et adaptées à l’accueil de personnes en situation de handicap. Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur l’accessibilité des différentes activités proposées et prendre en compte vos besoins spécifiques afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Contactez : accueil-snfa@marseille.fr
Restrictions
Il est interdit de fumer dans l’enceinte du stade.
Chiens interdits même tenu en laisse à l’exception des chiens-guides.
Contrôles de sécurité en place pour l’accès au site .
Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
On Friday nights, the Florence Arthaud Water Sports Center is the perfect spot for you!
L’événement Les vendredis du stade nautique Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-09 par Ville de Marseille
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