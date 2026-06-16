Visite commentée thématique livres d’artistes Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement
Visite commentée thématique livres d’artistes Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement samedi 18 juillet 2026.
Marseille 8e Arrondissement
Visite commentée thématique livres d’artistes
Samedi 18 juillet 2026 à partir de 15h.
Samedi 29 août 2026 à partir de 14h.
Samedi 12 septembre 2026 à partir de 15h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-29 2026-09-12
Le Musée d’Art Contemporain [mac] vous donne rendez-vous pour une visite commentée thématique.
Un samedi par mois, l’équipe des publics propose une visite commentée qui présente des livres d’artistes en écho à des œuvres de la collection.
Entre les salles du musée et le centre de documentation du [mac], cette présentation est l’occasion d’un dialogue entres des formes différentes de pratiques artistiques, de Yoko Ono à Daniel Buren.
Une exploration pour tous les publics.
• Tout public
• Durée 1h
• Sans réservation dans la limite des places disponibles .
Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr
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English :
The Musée d’Art Contemporain [mac] invites you to a themed guided tour.
L’événement Visite commentée thématique livres d’artistes Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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