Le camion musée MuMo Centre Pompidou Jardin Amable Chanot Marseille 8e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 8e Arrondissement

Le camion musée MuMo Centre Pompidou

Du samedi 25 au dimanche 26 juillet 2026 de 10h à 12h et de 16h à 20h. Jardin Amable Chanot Allées Ray-Grassi Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Le camion musée MuMo Centre Pompidou parcourt les routes de France depuis 2022 pour aller à la rencontre de tous les habitants avec des œuvres d’art moderne et d’art contemporain du Centre Pompidou.

A l’occasion des 10 ans du MuMo et des 45 ans du Centre Pompidou, les deux entités se sont associées pour imaginer ce nouveau-camion musée parcourant les routes de France à la rencontre de tous les habitants avec à son bord des œuvres issues de la collection d’art moderne et contemporain du Centre Pompidou.













Exposition ‘‘Pompidou Circus » en Provence Alpes Côte d’Azur.







Musée mobile, exposition itinérante comment ne pas songer aux artistes ambulants, forains et circassiens ? Toujours reprendre la route, établir un campement pour quelques jours à peine le cirque choisit l’éphémère comme mode de vie et l’infini comme horizon. Quant au public, par la grâce d’un spectacle de fortune, il laisse dériver ses pensées ; il abandonne ses postures, ses certitudes et ses discours au vestiaire. Ce qui se joue sur la piste l’emmène ailleurs. Au pays de l’étrangeté et de l’enfance, du rire et des rêves. Ailleurs entre le réel et l’illusion, entre l’évidence et la fantasmagorie.





Le monde du cirque et celui de l’avant-garde artistique de Montmartre, dans les années 1900, sont étroitement liés. Le cirque Medrano dresse son chapiteau au pied de la butte, et nombreux sont les peintres qui le fréquentent. Mais plutôt que les feux de la piste, c’est l’envers du décor qu’ils retranscrivent la pauvreté, la solitude, l’errance. Ils se placent ainsi dans une lignée poétique, celle de Charles Baudelaire, dont l’écriture est habitée par les figures du vagabond et du saltimbanque, ceux qu’il nomme La tribu prophétique aux prunelles ardentes ( Bohémiens en voyage , Les Fleurs du mal). Guillaume Apollinaire développe cette veine mélancolique à sa suite, avec ses arlequins frôlé[s] par les ombres des morts , passeurs vers l’audelà ( Crépuscule , Alcools). Personnage marginal par définition, entre sublime et grotesque, enchanteur et bouffon, le clown est souvent perçu par les artistes comme un alter ego.





Découvrez l’ensemble des œuvres présentées via le livret de l’exposition ! .

Jardin Amable Chanot Allées Ray-Grassi Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The MuMo Centre Pompidou museum truck has been traveling the roads of France since 2022 to bring works of modern and contemporary art from the Centre Pompidou to people everywhere.

L’événement Le camion musée MuMo Centre Pompidou Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille