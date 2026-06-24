Informations pratiques

Obernai

Exposition de l’association ART’ist Obernai-Gengenbach Arbres

rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

L’association ART’ist Obernai Gengenbach réunit des artistes français et allemands de différentes disciplines (photographie, peintures, marqueterie, céramique, mosaïque, dessin) qui exposent leurs oeuvres.

Pour cette nouvelle exposition intitulée ARBRES , l’association ART’ist Obernai-Gengenbach réunit des artistes français et allemands de différentes disciplines (photographie, peintures, marqueterie, céramique, mosaïque, dessin) qui exposent leurs oeuvres dans le narthex de l’église. .

rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 49 68 77 63 f.riess@hotmail.fr

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English :

The ART’ist Obernai Gengenbach association brings together French and German artists from different disciplines (photography, painting, marquetry, ceramics, mosaics, drawing) to exhibit their work.

L’événement Exposition de l’association ART’ist Obernai-Gengenbach Arbres Obernai a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme d’Obernai