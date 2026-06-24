Exposition de l’association ART’ist Obernai-Gengenbach Arbres Obernai
samedi 4 juillet 2026 · Obernai
Informations pratiques
Obernai
Exposition de l’association ART’ist Obernai-Gengenbach Arbres
rue du Chanoine Gyss Obernai Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
L’association ART’ist Obernai Gengenbach réunit des artistes français et allemands de différentes disciplines (photographie, peintures, marqueterie, céramique, mosaïque, dessin) qui exposent leurs oeuvres.
Pour cette nouvelle exposition intitulée ARBRES , l’association ART’ist Obernai-Gengenbach réunit des artistes français et allemands de différentes disciplines (photographie, peintures, marqueterie, céramique, mosaïque, dessin) qui exposent leurs oeuvres dans le narthex de l’église. .
rue du Chanoine Gyss Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 49 68 77 63 f.riess@hotmail.fr
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English :
The ART’ist Obernai Gengenbach association brings together French and German artists from different disciplines (photography, painting, marquetry, ceramics, mosaics, drawing) to exhibit their work.
L’événement Exposition de l’association ART’ist Obernai-Gengenbach Arbres Obernai a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme d’Obernai
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