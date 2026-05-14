Obernai

Les secrets de fabrication du kougelhopf

139 rue Gouraud Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-02 15:00:00

fin : 2026-07-02 16:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10

A la boulangerie Au pain gourmand, profitez des conseils avisés du boulanger Ludovic Schibler, pour réussir votre kougelhopf ! inscription en ligne et à l’office de tourisme.

Dans le fournil de la boulangerie ‘Au pain gourmand’, le boulanger Ludovic Schibler vous propose une démonstration de fabrication d’une fameuse spécialité alsacienne à base de pâte levée, le kougelhopf. Profitez des conseils avisés du spécialiste pour réussir chez vous votre gâteau ! Chaque participant repartira avec un kougelhopf.

Sur inscription et règlement EN LIGNE ICI ou à l’office de tourisme.

Atelier en français. Il faut un minimum de 10 personnes inscrites pour que l’atelier ait lieu. .

139 rue Gouraud Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Au pain gourmand bakery, take advantage of baker Ludovic Schibler’s expert advice to make a success of your kougelhopf! Registration online and at the tourist office.

L’événement Les secrets de fabrication du kougelhopf Obernai a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme d’Obernai